Moviola Milan Inter l’analisi a Open Var | Ricci regolare Gol annullato? Doveri è intervenuto per questo

Durante il match tra Milan e Inter, l’analisi a Open Var di Mauro Tonoli ha chiarito le decisioni prese dall’arbitro Doveri negli ultimi minuti di gioco. In particolare, si è parlato della regolarità dell’intervento su Ricci e dell’annullamento del gol, spiegando i motivi che hanno portato alle valutazioni durante la partita. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese in quei momenti chiave senza aggiungere considerazioni personali.

Inter News 24 Moviola Milan Inter, l’analisi a Open Var di Mauro Tonoli ha spiegato le decisioni di Doveri nei discussi minuti finali del match. Il derby di Milano vinto dal Milan per 1-0 grazie alla rete di Pervis Estupiñán continua a far discutere soprattutto per alcuni episodi arbitrali nel finale. A fare chiarezza è stato Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, intervenuto nell’ultima puntata di Open VAR, programma dedicato all’analisi delle decisioni arbitrali. Nel corso dell’intervento sono stati analizzati due episodi chiave della partita giocata a San Siro: il presunto fallo di mano di Samuele Ricci nell’area rossonera e la rete annullata all’ Inter sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

