Arriva il circo estremo 'Equilibrium', un evento che metterà in scena motociclisti che volano con le moto freestyle, insieme a equilibristi, acrobati e illusionisti. Lo spettacolo si svolge sotto un grande tendone colorato e promette sequenze di esibizioni spericolate, con artisti pronti a mettere in mostra abilità sorprendenti e acrobazie mozzafiato.

Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. E' davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla famosa compagnia di ‘Gravity’, non casualmente intitolato ‘Equilibrium - Extreme Live Experience’, dal 13 al 22 marzo in via della Fiera a Ferrara. “Lo show - spiegano gli organizzatori - è il connubio fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, e si terrà su un palco moderno ricco d'effetti acquatici”. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena venerdì e sabato alle 17 ed alle 21 e la domenica alle 15. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Moto volanti, acrobati e cascate d'acqua: arriva l'esperienza estrema di "Gravity"Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati e illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno...

Australia, strage di volpi volanti per il caldo estremo: corpi ovunque, il racconto straziante dei volontariL'ondata di caldo estremo che ha colpito l'Australia ha ucciso un numero enorme di volpi volanti, grandi pipistrelli che si nutrono di frutta.

Una selezione di notizie su Moto volanti

Argomenti discussi: Moto volanti, equilibristi, acrobati e illusionisti: arriva il circo estremo 'Equilibrium'.

Il Circo più spericolato del mondo per la prima volta a RavennaFino all'8 marzo la compagnia Gravity nell'area commerciale di via Umaz con acrobati e moto volanti su un palco acquatico ... ravenna24ore.it

Gravity, lo show con le moto volanti a TorinoPiloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati e illusionisti: sono alcune delle attrazioni spericolate, che si susseguiranno sotto un grande tendone colorato, nello spettacolo sui ... ansa.it