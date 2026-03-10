Mostre a Palazzo Madama la Fondazione Bracco racconta l' eccellenza delle scienziate italiane

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Senato è stata inaugurata la mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” organizzata dalla Fondazione Bracco. La mostra si tiene a Palazzo Madama e presenta immagini di donne impegnate nel campo scientifico. L'evento mira a mettere in evidenza le scienziate italiane e il loro lavoro.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stata inaugurata al Senato la mostra fotografica "Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte" di Fondazione Bracco. Lo "svelamento" ufficiale è avvenuto alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e della deputata Marta Schifone, tra le promotrici dell'iniziativa. "La disparità di genere in ambito scientifico nasce già tra i banchi di scuola, dove le ragazze scelgono altre carriere, che offrono meno opportunità nel mercato del lavoro", ha affermato Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, in un messaggio letto da Gaela Bernini, Segretario Generale della Fondazione.