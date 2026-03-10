morto suicida in ospedale il 39enne che a napoli ha aggredito una penalista sul bus

Un uomo di 39 anni, coinvolto in un episodio a Napoli in cui aveva aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni sul bus del quartiere Vomero, si è tolto la vita impiccandosi in ospedale. L’uomo, che aveva aggredito la donna giovedì scorso 5 marzo, è stato trovato senza vita nella struttura sanitaria, dove era stato ricoverato dopo il fatto.

Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, l’uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l' avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

