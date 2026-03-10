È morto Luca Conti, uno dei primi blogger in Italia, noto per aver portato l’attenzione sul mondo digitale fin dai primi anni 2000. La sua attività ha contribuito a definire le basi del blogging nel paese, influenzando molti che sono arrivati dopo. La notizia della sua scomparsa si diffonde tra chi lo seguiva e ha seguito le sue pubblicazioni nel corso degli anni.

La notizia della scomparsa di Luca Conti segna la fine di un’epoca per il panorama digitale italiano. Nato nel 1975, Conti non è stato solo un osservatore della rete, ma uno dei suoi pionieri più lucidi e costanti. La sua morte, avvenuta a Senigallia all’età di 50 anni, arriva dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore, una malattia che negli ultimi tempi aveva scelto di raccontare con la stessa trasparenza e dedizione che avevano caratterizzato tutta la sua carriera professionale. Attraverso i suoi spazi online, ha documentato il passaggio dall’internet delle origini a quello dei social network, restando sempre fedele a una visione dell’innovazione intesa come condivisione e relazione umana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto Luca Conti, è stato uno dei primi blogger in Italia

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Luca Conti, è stato uno dei primi blogger in Italia: nel 2002 aveva aperto Pandemia.info

Leggi anche: A Napoli uno dei primi arresti in Italia per “fuga pericolosa”: come è avvenuto

Contenuti e approfondimenti su Morto Luca Conti

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, perché Luca Argentero non sarà ospite? Parla Carlo Conti; Luca Dondoni: Carlo Conti non può dire che Sal Da Vinci ha vinto Sanremo per la sala stampa/ La verità….

È morto Luca Conti, volto e voce del web italianoLuca Conti, ambientalista e fondatore dello storico blog Pandemia.info, è deceduto all'ospedale di Senigallia all'età di 50 anni. È stato tra i primi a ... repubblica.it

È morto Luca Conti, che fu tra i primi e più letti blogger in Italia: aveva 50 anniÈ morto a 50 anni Luca Conti, che nei primi anni Duemila fu uno dei blogger più importanti e letti in Italia. Conti è morto a Senigallia, in provincia di Ancona; aveva un tumore, e nei mesi scorsi sul ... ilpost.it

È morto questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona) Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Tra i primi in Italia a intuire le potenzialità della rete, Conti da tempo era malato di tumore, condizione che aveva - facebook.com facebook

Una vita fa, ormai, scrivevo dell’era dei blog e della “blogosfera” italiana, con gli input di uno dei suoi protagonisti, @suzukimaruti. Oggi scopro che un altro di quei protagonisti, Luca Conti, è morto di tumore a 50 anni: lo piango e ricordo così x.com