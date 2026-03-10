Morto Luca Conti è stato uno dei primi blogger in Italia | nel 2002 aveva aperto Pandemiainfo

È morto Luca Conti, uno dei pionieri del blogging in Italia, noto per aver fondato nel 2002 il sito Pandemia.info. Nato nel 1975, Conti è stato tra i primi a condividere contenuti online attraverso il suo blog LucaConti. Dopo aver combattuto a lungo contro un tumore, si spegne a seguito della malattia.

Luca Conti, classe 1975, è stato uno dei primi blogger italiani. Era da tempo malato di tumore, su LucaConti.it negli ultimi tempi aveva raccontato del suo percorso di cura. Su internet c'è traccia di tutto il suo lavoro, uno dei suoi ultimi post dice: "Lo rifarei mille volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

