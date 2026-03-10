Morto l’aggressore dell’avvocatessa accoltellata sul bus a Napoli

Un uomo ha ucciso un altro in un ospedale, dopo essere stato arrestato. La vittima dell’aggressione, un’avvocatessa, è stata accoltellata su un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. L’aggressore si è tolto la vita subito dopo essere stato messo in manette. La giovane donna è rimasta ferita durante l’attacco, mentre l’autore del fatto è morto poco dopo nel reparto di pronto soccorso.

Antonio Meglio si suicida in ospedale dopo l’arresto: la ricostruzione dell’aggressione sull’autobus al Vomero e le condizioni della giovane avvocata ferita. Napoli, morto l’uomo che aveva accoltellato un’avvocatessa sul bus. È morto Antonio Meglio, l’uomo arrestato nei giorni scorsi per aver accoltellato una giovane avvocata su un autobus di linea a Napoli. Il 39enne si è suicidato nella serata del 9 marzo nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove era ricoverato sotto sorveglianza dopo l’arresto. L’uomo era stato fermato dai carabinieri con l’accusa di lesioni gravissime e sequestro di persona per l’aggressione avvenuta il 5 marzo su un autobus dell’ANM nel quartiere Vomero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

