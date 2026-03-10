Morte del piccolo Domenico faida interna tra i medici dietro i problemi del Monaldi

Continuano le indagini sulla morte di Domenico Caliendo, un bambino di 8 anni deceduto al Monaldi. La procura sta esaminando le responsabilità del personale medico coinvolto nel suo caso, mentre si susseguono le testimonianze dei professionisti che hanno seguito il paziente. La famiglia del bambino chiede chiarimenti e attende sviluppi sulle eventuali responsabilità. La faccenda ha suscitato discussioni all’interno dell’ospedale.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Ieri alla trasmissione "Lo stato delle cose" condotta da Massimo Giletti è andata in onda una testimonianza di un medico, cardiochirurgo dimissionario del Monaldi, che parla di una faida interna tra i medici del reparto, ricostruisce alcuni episodi avvenuti negli anni che avrebbero creato un clima di tensione tra colleghi e tira in ballo anche altri cardiochirurghi, tra cui il medico giuglianese Andrea Petraio. L'ex primario parla anche della dottoressa Farina che si è occupata dell'espianto a Bolzano ma proprio i legali di quest'ultima puntano il dito sulle contraddizioni dei sanitari dell'ospedale di Bolzano.