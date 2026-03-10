Morte David Rossi si rafforza tesi omicidio Parlamento | Manager Mps picchiato appeso nel vuoto e lasciato cadere - VIDEO

Il Parlamento ha diffuso una ricostruzione video che mostra David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone. Secondo quanto riferito, il manager di Mps sarebbe stato picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere. La ricostruzione è stata realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e si concentra sui momenti che riguardano la sua morte.