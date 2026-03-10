Morte David Rossi si rafforza tesi omicidio Parlamento | Manager Mps picchiato appeso nel vuoto e lasciato cadere - VIDEO
Il Parlamento ha diffuso una ricostruzione video che mostra David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone. Secondo quanto riferito, il manager di Mps sarebbe stato picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere. La ricostruzione è stata realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e si concentra sui momenti che riguardano la sua morte.
Nella ricostruzione realizzata con l’ausilio dell’AI si vede David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone. Il manager Mas verrebbe poi aggredito, portato contro il davanzale, appeso nel vuoto e lasciato cadere Si rafforza la tesi dell’omicidio sulla morte di David Rossi. “. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
«David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere». La simulazione dell’aggressione a 13 anni dalla sua morte – Il videoSulla morte di David Rossi è stata annunciata in diretta su Rai2 la riapertura del caso.
David Rossi, le nuove indagini sulla morte del manager Mps: «Non si tolse la vita, fu ucciso»A tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso torna al centro del dibattito pubblico.
