Morra De' Sanctis al Castello Biondi il convegno sulle donne nel mondo rurale | Il 2026 è l' anno della donna agricoltrice

A Morra De' Sanctis, nel castello Biondi Morra, si è svolto un convegno dedicato alle donne nel settore agricolo, con la partecipazione di diverse imprenditrici della provincia di Avellino. L’evento ha affrontato le sfide e le opportunità per le donne che lavorano nel mondo rurale, sottolineando che il 2026 sarà l’anno della donna agricoltrice. La discussione ha coinvolto diverse rappresentanti del settore.

Imprenditrici irpine a confronto nel borgo alto-irpino. Presenti il prefetto di Avellino, l'assessore regionale all'Agricoltura e la deputata D'Amelio Morra De' Sanctis (Avellino) — Nelle sale del Castello dei principi Biondi Morra, nel cuore dell'Alta Irpinia, si è tenuto il convegno dedicato al ruolo della donna nel mondo rurale, con una significativa partecipazione di imprenditrici agricole della provincia di Avellino. Cornice dell'incontro, il borgo di Morra De' Sanctis, il cui castello ha ospitato un dibattito che trae origine da un riconoscimento internazionale: il 2026 è stato proclamato dalla FAO...