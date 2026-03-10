Montevarchi polemica per l’incontro al liceo con l’europarlamentare Simona Bonafè

A Montevarchi si è sollevata una polemica dopo che il Liceo Scientifico Benedetto Varchi ha organizzato un incontro con l’europarlamentare del Partito Democratico Simona Bonafè. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale, generando diverse reazioni tra studenti, genitori e cittadini. La discussione riguarda principalmente il contenuto e le modalità dell’iniziativa, senza che siano ancora state ufficialmente chiarite tutte le motivazioni.

Arezzo, 10 marzo 2026 – È polemica a Montevarchi per un incontro ospitato dal Liceo Scientifico Benedetto Varchi con l’europarlamentare del Partito Democratico Simona Bonafè. A sollevare la questione è Gemma Peri, vice coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana e segretaria della sezione locale, che in una nota dai toni molto duri accusa l’istituto di aver trasformato la scuola in una “passerella elettorale a senso unico”. «È scandaloso che il liceo scientifico “Varchi” di Montevarchi venga trasformato nell’ennesima passerella elettorale a senso unico per il Partito Democratico – afferma Peri –. Spacciare per “educazione civica” un... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, polemica per l’incontro al liceo con l’europarlamentare Simona Bonafè Articoli correlati Studenti del liceo Empedocle a confronto con Giovanni Floris: incontro al PalacongressiDialogo su informazione, attualità e linguaggi della comunicazione nell’ambito del "Progetto lettura". Salvini e la foto con Tommy Robinson al Ministero, polemica per l’incontro con l’influencer di estrema destraLa foto scattata nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ritrae Matteo Salvini accanto a Tommy Robinson, ha innescato la... Aggiornamenti e notizie su Simona Bonafè Educazione civica, Bonafè in cattedra: L’Europa è un’occasione per tuttiLa deputata dem protagonista del ciclo di incontri con gli studenti promossi dall’associazione Civitas Discuteremo di come affrontare le sfide cruciali e crisi internazionali, parlando con una sola v ... msn.com Legge elettorale, Bonafè (Pd): La destra cambia le regole perché ha paura di perdere. Il premio di maggioranza? IncostituzionaleL'esponente Dem attacca la riforma della legge elettorale, definendola un’ennesima forzatura della maggioranza. affaritaliani.it