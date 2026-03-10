Montelupo in fiore 2026

Domenica 15 marzo si terrà la nuova edizione di Montelupo in Fiore, una manifestazione dedicata agli appassionati di fiori e piante. Oltre a un mercato con espositori provenienti da diverse aree, sono previsti laboratori per adulti e bambini, visite guidate e numerosi eventi correlati. La giornata offre un'occasione per scoprire varietà floreali e partecipare a attività pratiche.

Durante tutta la giornata girando per le strade di Montelupo potrai andare alla scoperta delle moltissime iniziative che faranno fiorire tutta la nostra città. Attraversando il centro storico troverai stand di esposizione e vendita di fiori e piante, istallazioni artistiche e laboratori creativi e artistici a tema floreale per tutte le età, anche con la ceramica. Potrai inoltre partecipare a una passeggiata culturale di gruppo, per scoprire insieme a un'esperta guida turistica le bellezze e la storia di Montelupo.