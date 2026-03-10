Monteiasi studenti a confronto su rispetto e parità con il libro Rorò e il giubbotto rosa

A Monteiasi, studenti si sono riuniti per discutere sui temi del rispetto e della parità di genere attraverso la lettura del libro “Rorò e il giubbotto rosa”. L’iniziativa ha previsto momenti di confronto e riflessione, coinvolgendo i giovani in un percorso dedicato alla sensibilizzazione su queste tematiche. L’evento ha avuto come obiettivo stimolare il dialogo tra i partecipanti su questioni sociali importanti.

Tarantini Time Quotidiano Un momento di lettura, confronto e riflessione sui temi del rispetto e della parità di genere. È l'iniziativa in programma giovedì 12 marzo 2026 a Monteiasi, dove gli studenti della scuola primaria "G. Pascoli" e della scuola secondaria "L. da Vinci" parteciperanno a un incontro formativo organizzato nell'ambito del progetto nazionale "Libriamoci. Giornate di lettura ad alta voce nella scuola", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. L'appuntamento si terrà dalle 10.30 alle 12.30 circa nell'aula consiliare "C. Caretta" del Comune di Monteiasi, messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Protagonisti saranno gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria e delle prime classi della secondaria, coinvolti in un'attività che unisce educazione alla lettura e sensibilizzazione su temi sociali.