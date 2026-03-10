Il tecnico del Montefano ha commentato la sconfitta subita a Fabriano, affermando che la squadra avversaria ha meritato i tre punti in palio. Ha sottolineato come l’approccio alla partita sia stato negativo fin dall’inizio e anche nei minuti successivi. La partita si è conclusa con il risultato che ha premiato la squadra ospite, lasciando il Montefano a riflettere su quanto accaduto in campo.

"Non solo l’approccio alla partita è stato negativo, ma direi anche i minuti successivi". Lorenzo Bilò, tecnico del Montefano, commenta il passo falso a Fabriano. "Sapevamo di trovare una squadra che avrebbe giocato una gara da dentro o fuori e noi non siamo stati all’altezza di controbattere. Il Fabriano è una buona formazione e ci ha surclassato sotto ogni aspetto per cui la sua vittoria è stata più che legittima". Al Montefano è stato però annullato un gol. "Vero, e probabilmente era regolare ma lo era anche quello del Fabriano per cui siamo in parità sugli episodi. Il fatto è che loro hanno meritato la vittoria". Il Montefano non ha sfruttato la situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montefano. "Il Fabriano ha meritato i 3 punti in palio»

