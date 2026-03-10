Il progetto di rilancio del sito industriale di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, ottiene il supporto di Assofond, l’associazione che rappresenta le fonderie italiane. Il Piano Silva prevede interventi per la ripresa delle attività nelle fonderie vicentine. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che ha espresso il proprio appoggio alla proposta.

Il progetto di rilancio del sito industriale di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, riceve il pieno sostegno di Assofond, l’associazione che rappresenta le fonderie italiane. La società Silva S.r.l., facente parte del Gruppo EcoEridania, ha presentato un piano per la ripresa dell’attività di recupero delle sabbie esauste, con l’obiettivo di trasformare un rifiuto in una risorsa preziosa per l’economia circolare. In questa fase preliminare, definita come Piano Silva, si delineano prospettive concrete per la riqualificazione ambientale dell’area e la creazione di occupazione diretta e indiretta nel cuore della provincia vicentina. L’iniziativa non riguarda solo la gestione dei rifiuti, ma punta a generare un mercato per le materie prime seconde, riducendo drasticamente i costi di smaltimento per le imprese locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecchio: il Piano Silva rilancia le fonderie vicentine

