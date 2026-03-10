Montanari contro La Russa La Russa contro Montanari

Il 10 marzo 2026 a Firenze, Tomaso Montanari e Ignazio La Russa si sono scambiati dure dichiarazioni pubbliche. Montanari, noto per le sue opinioni forti, ha deciso di non fare passi indietro e ha rilanciato le sue critiche. La Russa, presidente del Senato, ha risposto a sua volta, portando avanti una serie di dichiarazioni che alimentano lo scontro tra i due.

Firenze, 10 marzo 2026 – Tomaso Montanari, immaginifico retore, non torna indietro, anzi, rilancia. E Ignazio La Russa, presidente del Senato, ri-rilancia. Si vedranno, forse, in tribunale.