Montagna di sabbia Esposto all’Arpat contro una ditta edile

Un'esposto all'Arpat riguarda una ditta edile responsabile di aver creato una vera e propria montagna di sabbia. La pila di materiali raggiunge un’altezza considerevole e, con il vento, i granelli si disperdono lungo via Pontenuovo e nei terreni vicini. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità ambientali, che stanno valutando le eventuali implicazioni.

Una "montagna" di sabbia talmente alta che quando tira vento il materiale finisce in via Pontenuovo e nei terreni limitrofi. È questa la situazione che ha portato Fabio Simonini, ex consigliere comunale e presidente dell'associazione "Cecchi Pandolfini", a segnalare all'Arpat l'azienda edile nel cui piazzale viene stoccato il materiale (nella foto). "L'attività della cava di inerti – scrive Simonini – genera una costante dispersione di polveri fino all'Aurelia, fenomeno che diventa critico in presenza di vento in tutta la frazione Traversagna-Fornacione-Pollino. È normale o è un potenziale rischio per la salute dei cittadini?". L'assessore all'ambiente Tatiana Gliori assicura che il Comune segue il caso: "Ho già parlato con Simonini: Arpat ha rimpallato la questione al nostro ufficio, ma sono loro che devono controllare.