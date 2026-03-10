Monopattino inseguimento e 151g di hashish | due giovani

Due giovani di Galatina sono stati coinvolti in un inseguimento lungo la strada per Soleto durante un controllo straordinario disposto dal questore di Lecce. Durante l'episodio, sono stati trovati in possesso di 151 grammi di hashish e di un monopattino. La situazione si è conclusa con l’arresto dei due ragazzi, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Due giovani residenti a Galatina hanno trasformato una semplice infrazione stradale in un inseguimento drammatico lungo la via per Soleto, durante i controlli straordinari disposti dal questore di Lecce. Il conducente di 23 anni ha lanciato il suo monopattino contro gli agenti e scappato a piedi, lasciando cadere un borsello contenente quasi 151 grammi di hashish suddiviso in 47 dosi pronte per lo spaccio. L'episodio si è verificato lunedì 9 marzo 2026, in una giornata caratterizzata da pioggia battente e temperature di 14 gradi, mentre le autorità locali intensificavano le operazioni di sicurezza in tutta la provincia. Oltre al conducente fuggitivo, anche il passeggero di 19 anni è stato bloccato sul posto e identificato dai poliziotti della Squadra volante del commissariato di Galatina.