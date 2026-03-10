Mondiali caso Iraq | aeroporti chiusi e visti bloccati non può partire per gli spareggi La Fifa propone il viaggio in bus

Durante i Mondiali, il caso Iraq ha portato alla chiusura degli aeroporti e al blocco dei visti, impedendo ai giocatori di partire per gli spareggi. La maggior parte della squadra si trova a Baghdad, mentre alcuni membri dello staff non hanno ancora ottenuto i visti necessari per raggiungere il Messico. La Fifa ha proposto di viaggiare in autobus per superare l’impasse.

Più di metà della rosa è bloccata a Baghdad. Parte dello staff non ha ancora ricevuto i visti per volare in Messico. E così l' Iraq ha presentato una richiesta formale alla FIFA per il rinvio del playoff a Monterrey – contro la vincente tra Bolivia e Suriname del 31 marzo – valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali. "Abbiamo bisogno della nostra squadra migliore disponibile per la partita più importante del Paese degli ultimi 40 anni ". Rimasto bloccato a Dubai, il ct Graham James Arnold propone una linea alternativa: "Una settimana prima dei Mondiali giochiamo contro il vincitore del primo spareggio negli Stati Uniti: chi si qualifica resta lì, il perdente torna a casa.