Mojtaba Khamenei è stato ufficialmente eletto come nuova Guida Suprema e questo evento è stato accolto con celebrazioni e benedizioni. Tuttavia, finora non è stato mostrato in pubblico né ha rilasciato dichiarazioni. La sua presenza pubblica resta assente e il suo stato di coscienza non è stato chiarito, generando un certo mistero attorno a questa elezione.

È stato eletto, celebrato, benedetto. Ma non si è ancora visto. E soprattutto non si è ancora sentito. Il giallo su Mojtaba Khamenei, proclamato nuova Guida suprema dell'Iran, entra in una fase ancora più opaca. Il regime annuncia la successione, i pasdaran portano la folla in piazza, Hezbollah e le milizie sciite irachene giurano fedeltà, i vertici istituzionali parlano di voto «trasparente e legale», ma l'uomo che dovrebbe guidare la Repubblica islamica resta fuori campo. Nessun discorso pubblico e apparizione in video. Nessuna prova diretta, finora, che sia davvero in grado di esercitare il potere. La giornata di ieri è stata costruita come una dimostrazione di compattezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mojtaba Khamenei eletto Guida Suprema. Ma c'è un duplice mistero: non sarebbe cosciente

