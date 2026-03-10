Mojtaba Khamenei È nel mirino del tycoon | Non so se durerà

Gli Stati Uniti e Israele stanno prendendo di mira Mojtaba Khamenei, considerato una figura di rilievo nel panorama politico. Recentemente eletto, Khamenei si trova al centro di una crescente attenzione internazionale. Le autorità di questi paesi hanno espresso in più occasioni la volontà di agire contro di lui, ma non è chiaro se questa pressione possa durare a lungo.

Stati Uniti e Israele vogliono chiudere i conti con Mojtaba Khamenei. E lui, appena eletto nuova Guida suprema dell’Iran dopo un voto nell’Assemblea degli esperti che ha palesato una frattura tra l’ala militare dei pasdaran e una parte degli alti religiosi sciiti, gli ayatollah, può contare (di sicuro) solo sullo scudo dei guardiani della Rivoluzione e sull’appoggio della lontana Cina che a Washington chiede di lasciarlo vivo. Anche Vladimir Putin si è sì congratulato con Khamenei junior, assicurandogli che la Russia "rimarrà un partner affidabile della Repubblica islamica", ma non ha voluto confermare alcun sostegno militare a Teheran. L’Iran continua pertanto ad essere target dei raid di Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

