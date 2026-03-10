Mogol ’Senza paura’ | La canzone popolare può portare qualità

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, un musicista ha ricevuto il Premio alla Carriera, sottolineando il suo contributo alla musica italiana. In quell’occasione, ha presentato il brano ‘Senza paura’ e ha affermato che la canzone popolare può portare qualità alla musica contemporanea. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori presenti all’evento.

Celebrato sul palco della recente edizione del Festival di Sanremo con il Premio alla Carriera, Mogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, ha attraversato i cambiamenti della società italiana degli ultimi decenni, affiancando, con il suo lavoro di paroliere, grandi artisti come Lucio Battisti e Mina, Gianni Morandi e Ornella Vanoni. Una vita vissuta, come recita il titolo del suo nuovo libro, ’ Senza paura ’ (Salani). ‘ Senza paura. La mia vita ’ verrà presentato domani alle 18 al Cinema Modernissimo di Bologna dall’autore insieme a Gianni Morandi e Emilio Marrese. Mogol, lei che la canzone italiana ha contribuito a crearla, cosa ha provato sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

