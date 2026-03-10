Modena | sanzioni al 25% e stop ai pignoramenti è

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato lunedì 9 marzo due regolamenti che modificano le norme sul fisco locale e sulla riscossione delle entrate. Le nuove disposizioni prevedono sanzioni ridotte al 25% e un divieto temporaneo ai pignoramenti. Queste modifiche interessano direttamente le modalità di gestione delle entrate comunali e le procedure di recupero crediti.

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato lunedì 9 marzo due nuovi regolamenti che ridisegnano le regole del fisco locale e della riscossione delle entrate. L’assessore al Bilancio Vittorio Molinari ha presentato i testi in aula, ottenendo il voto favorevole di Pd, Avs, Spazio democratico, Pri Azione Sl, M5s e Modena per Modena, mentre FdI, Lega Modena, Forza Italia, Modena in ascolto e Modena civica si sono astenuti. Le nuove norme introducono sconti sulle sanzioni e meccanismi per bloccare procedure esecutive nei casi di particolare disagio socioeconomico, con sospensioni fino a dodici mesi. Il contesto meteorologico di oggi, martedì 10... 🔗 Leggi su Ameve.eu

