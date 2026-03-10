Mobilità docenti 2026 ci sarà precisazione sul punteggio scuole di montagna

Nella prossima mobilità docenti 2026, all’interno dell’Ordinanza per la presentazione delle domande sarà introdotta una precisazione riguardo al punteggio assegnato per l’esperienza nelle scuole di montagna. Questa modifica riguarda specificamente il calcolo del punteggio e la documentazione richiesta per le scuole situate in zone montane. La novità è destinata a influenzare la compilazione delle domande da parte degli insegnanti interessati.

Mobilità docenti 2026, all'interno dell'Ordinanza per la presentazione della domanda ci sarà una precisazione per il punteggio svolto nelle scuole di montagna. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Mobilità docenti, cos’è il “Punteggio di continuità”Il punteggio di continuità si valuta sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto, ma con criteri di calcolo diversi.

Mobilità docenti 2026, aver superato il concorso ordinario dà punteggio. Differenza tra trasferimento e passaggio di ruolo. Pillole di Question TimeNel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata...

Tutto quello che riguarda Mobilità docenti

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, novità: deroga ricongiungimento a figli potrebbe essere rivista età e scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra65enni, fascicolo digitale per semplificare; Mobilità docenti 2026, apertura domande, cattedre interne ed esterne e trasferimenti: tutte le novità; Mobilità Docenti 2026, Punteggio di continuità: che cos'è e come viene determinato? Ecco come varia il calcolo per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto. Facciamo chiarezza insieme; Mobilità Docenti 2026/2027: Guida Completa a Tempi, Requisiti e Modalità di Presentazione della Domanda.

Mobilità 2026 docenti e ATA: domanda potrebbe essere online la prossima settimana. Punto cruciale le derogheMobilità docenti, ATA personale educativo per l'anno scolastico 2026/27: presentazione della domanda a breve. Ecco le prime indicazioni ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti e ATA, ordinanza in arrivo: deroghe e non solo. Cosa è previsto. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunioneIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato per oggi, martedì 10 marzo, alle ore 14.30, la riunione con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del CCNI sulla mobilità de ... orizzontescuola.it

mobilità docenti 2026: decise le deroghe Sì figli fino a 14 anni, no genitore over 65enne Ecco le date delle domande (da presentare) - facebook.com facebook

Dal 2 al 6 marzo, Salvatore Patera, Professore associato UNINT, ha svolto lezioni nell’ambito della mobilità docenti (azione chiave KA131) presso l'Universidad de Murcia, lavorando con due docenti dell’università ospitante: Juan Antonio Solis Becerra e Carm x.com