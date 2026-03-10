MLS scoppia un incredibile caso scommesse | due calciatori sospesi a vita! Cos’è successo

In MLS, due calciatori sono stati sospesi a vita per aver preso parte a un caso di scommesse illegali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno identificato e sanzionato i giocatori coinvolti. L’indagine ha portato alla sospensione immediata di entrambi, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli specifici o sulle circostanze dell’indagine.

