Il 28 febbraio un missile ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel sud dell’Iran, provocando la morte di 168 persone e ferendo almeno 95 studentesse. L’attacco è avvenuto durante l’orario scolastico, causando grande sconcerto nella comunità locale. Le autorità iraniane hanno riferito che l’arma ha colpito il bersaglio, senza precisare eventuali errori di valutazione o problemi tecnici.

Il 28 febbraio scorso, un missile ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel sud dell’Iran, causando la morte di 168 persone e ferendo almeno 95 studentesse durante l’orario scolastico. Questo tragico evento si inserisce nell’offensiva congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, dove l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale per la selezione degli obiettivi militari ha sollevato interrogativi fondamentali sulla responsabilità delle decisioni automatizzate. Le forze armate statunitensi hanno impiegato sistemi avanzati come il Progetto Maven, potenziato dall’IA Claude di Anthropic, per identificare e prioritizzare circa mille bersagli nelle prime ventiquattro ore di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile uccide 168: l’IA ha sbagliato bersaglio?

Articoli correlati

Cruciani contro Saviano: «Ma che stai dicendo? Ha sbagliato bersaglio»di Redazione Inter News 24Cruciani contro Saviano: «Ma che stai dicendo? Ha sbagliato bersaglio».

Accoltellato davanti alla scuola. Ma era il bersaglio sbagliatoColtelli, ancora coltelli, triste comun denominatore lungo le strade di una città sempre più violenta.

Approfondimenti e contenuti su Missile uccide

Discussioni sull' argomento Iran, se neanche la morte di oltre 150 bambine fa più notizia; Trump inverte la rotta dopo aver incolpato l’Iran per l’uccisione di 168 ragazze iraniane dopo il rapporto shock che gli Stati Uniti probabilmente sono dietro la tragedia; Missile USA | 160 bambine uccise il video smentisce Trump.

Questo missile costa 3 milioni di dollari ed è lanciato da un aereo che costa 200 milioni di dollari il cui spostamento costa 200.000 dollari l'ora. Il tutto per uccidere persone che mediamente guadagnano meno di 10 dollari al giorno. Questo è il triste mondo ass facebook

L'otto marzo 2026, mentre le agenzie aggiornano il conteggio dei missili su Teheran e il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile, a Gaza City un drone israeliano uccide tre persone. Uno dei morti è un medico. Non era il bersaglio: stava passando vici x.com