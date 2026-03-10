Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2026, nel Medio Oriente, un missile iraniano è stato intercettato a Bahrein, provocando 30 feriti. La Turchia ha confermato di aver intercettato l’ordigno durante il suo volo. Non sono stati segnalati danni strutturali o altre conseguenze immediate. L’evento si inserisce in un clima di crescente tensione nella regione.

La tensione nel Medio Oriente ha raggiunto livelli critici nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2026, con la Turchia che ha segnalato l’intercettazione di un nuovo missile lanciato dall’Iran. Parallelamente, a Bahrein si è registrato un attacco diretto che ha causato 30 feriti, mentre nello Stato ebraico una persona è rimasta uccisa e quattro altre sono state colpite. Il presidente turco Erdogan ha rivolto un avvertimento severo a Teheran, esortando i leader iraniani a evitare passi sbagliati e provocatori per non trascinare la regione in un conflitto più ampio. L’escalation militare e le reazioni diplomatiche. Il cielo sopra la Turchia è diventato teatro di un evento cruciale: un sistema difensivo della Nato ha intercettato con successo un proiettile proveniente dal territorio iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile iraniano intercettato: 30 feriti a Bahrein

Articoli correlati

Guerra in Iran: caccia britannici abbattono droni diretti in Giordania e Bahrein. Missile di Teheran intercettato in TurchiaLONDRA – Caccia britannici Typhoon hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein.

Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barileUn attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein.

Missili e droni iraniani sugli Emirati Arabi: colpiti anche gli alberghi di lusso a Dubai

Tutto quello che riguarda Missile iraniano

Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Guerra in Iran, intercettato un missile diretto in Turchia, è il secondo in pochi giorni. Il Golfo in fiamme; La Nato abbatte un missile sulla Turchia. Trump: 'I miei piani su Mojtaba? Non ve li dico ma non sono contento'; Missile iraniano diretto verso la Turchia intercettato dalla Nato.

Turchia, nuovo missile dall'Iran intercettato dalla Nato: cosa è successoIl razzo è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, come confermato da Ankara. Inoltre è stato riferito che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a ... tg24.sky.it

Missile iraniano sulla Turchia abbattuto dalla Nato, tensione sullo Stretto di HormuzMacron annuncia una missione difensiva mentre il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei incassa il sostegno di Vladimir Putin. Raid in Libano, il Papa piange ... lastampa.it

Missile iraniano abbattuto sulla Turchia: quando si attiva l'Articolo 5 della NATO - facebook.com facebook

Missile iraniano abbattuto dalla NATO x.com