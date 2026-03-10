Mirra Andreeva perde e insulta tutti a Indian Wells | Rabbia che buttavo fuori Cosa è successo

Durante il torneo di Indian Wells, la tennista russa, campionessa in carica, è stata eliminata dopo aver perso contro Siniakova. Al termine del match, ha lasciato il campo tirando la racchetta e gridando insulti rivolti al pubblico, manifestando così la sua frustrazione. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti, che hanno assistito a un gesto di evidente esasperazione.

