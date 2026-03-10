Mio figlio ha squame giallastre in testa e sulle sopracciglia | è la crosta lattea?

Una madre ha contattato un medico per segnalare che il suo bambino di due mesi presenta squame giallastre sul cuoio capelluto e, recentemente, anche sulle sopracciglia. La donna chiede se si tratta di crosta lattea. La richiesta riguarda un’osservazione clinica di un neonato con una condizione cutanea che coinvolge aree del viso e della testa.

Buongiorno dottoressa, ho un bimbo di 2 mesi e il suo cuoio capelluto è tutto pieno di squame giallastre, ma ora iniziano a comparire anche sulle sopracciglia. È la classica crosta lattea o potrebbe essere dermatite seborroica? Cosa posso usare per pulirlo senza irritare la pelle? Grazie mille Buongiorno signora, da quanto descritto si tratta della classica crosta lattea, che è una forma lieve e transitoria di dermatite seborroica del lattante, molto comune nei primi mesi di vita. Non dà fastidio al bambino e tende a risolversi spontaneamente con il tempo. Per la pulizia è sufficiente ammorbidire le squame con un olio emolliente per lattanti, lasciarlo agire qualche minuto e poi lavare con un detergente delicato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it