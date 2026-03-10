Una madre si rivolge a una dottoressa descrivendo che il suo bambino di due mesi presenta squame giallastre sul cuoio capelluto e recentemente anche sulle sopracciglia. La donna chiede se si tratta di crosta lattea. La richiesta riguarda l’aspetto della pelle del bambino, senza fare ulteriori ipotesi o deduzioni.

Buongiorno dottoressa, ho un bimbo di 2 mesi e il suo cuoio capelluto è tutto pieno di squame giallastre, ma ora iniziano a comparire anche sulle sopracciglia. È la classica crosta lattea o potrebbe essere dermatite seborroica? Cosa posso usare per pulirlo senza irritare la pelle? Grazie mille Buongiorno signora, da quanto descritto si tratta della classica crosta lattea, che è una forma lieve e transitoria di dermatite seborroica del lattante, molto comune nei primi mesi di vita. Non dà fastidio al bambino e tende a risolversi spontaneamente con il tempo. Per la pulizia è sufficiente ammorbidire le squame con un olio emolliente per lattanti, lasciarlo agire qualche minuto e poi lavare con un detergente delicato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio figlio ha squame giallastre in testa e sulle sopracciglia: è la crosta lattea?”

Articoli correlati

“Mio figlio è morto, addio amore mio”. Musica in lutto: il cantante l’ha perso all’improvvisoUna foto in bianco e nero, un padre, un figlio e sotto poche righe che gelano il sangue.