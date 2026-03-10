Minorenne ucciso in un agguato di camorra nel 1998 boss assolto

Nel 1998, un minore di 14 anni è stato ucciso durante un agguato di camorra a Napoli. Dopo due decenni, un boss coinvolto nel procedimento è stato assolto dall’accusa di aver commesso il fatto, perché non ritenuto responsabile. La vicenda riguarda l’omicidio di Giovanni Gargiulo e il processo ha portato all’assoluzione di Andrea Andolfi, noto come “o’ minorenne”.

Assolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998 nell' ambito di una vendetta trasversale di camorra. La sentenza è stata emessa dalla IV sezione penale della Corte di assise di appello di Napoli, dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione (la richiesta degli inquirenti fu di ergastolo) confermata in appello ma poi annullata dagli ermellini. " Finalmente finisce un calvario giudiziario...

