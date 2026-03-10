Minorenne ucciso in un agguato di camorra nel 1998 boss assolto

Nel 1998, un minore di 14 anni è stato ucciso durante un agguato di camorra a Napoli. Dopo due decenni, un boss coinvolto nel procedimento è stato assolto dall’accusa di aver commesso il fatto, perché non ritenuto responsabile. La vicenda riguarda l’omicidio di Giovanni Gargiulo e il processo ha portato all’assoluzione di Andrea Andolfi, noto come “o’ minorenne”.

Tempo di lettura: 2 minuti Assolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998 nell' ambito di una vendetta trasversale di camorra. La sentenza è stata emessa dalla IV sezione penale della Corte di assise di appello di Napoli, dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione (la richiesta degli inquirenti fu di ergastolo) confermata in appello ma poi annullata dagli ermellini. " Finalmente finisce un calvario giudiziario...