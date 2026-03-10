Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato

Il Ministero della Giustizia ha istituito un tavolo tecnico per discutere le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense nelle sessioni 2026–2027. L’obiettivo è analizzare le procedure e le eventuali novità relative alle prossime prove di abilitazione. L’iniziativa coinvolge rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel processo di formazione e valutazione degli aspiranti avvocati.

“Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense per le sessioni 2026–2027. L’iniziativa rappresenta un segnale importante di apertura e attenzione verso un tema che riguarda migliaia di praticanti avvocati e l’intero sistema di accesso alla professione legale. Assotutela accoglie con favore l’avvio di questo percorso di confronto istituzionale, anche alla luce delle interlocuzioni e degli interventi promossi nelle scorse settimane sul tema. Un impegno che ha trovato ascolto e condivisione da parte del Presidente della Commissione centrale per l’esame di... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato”: nuova speranza per gli aspiranti di Palermo ”Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato”: nuova speranza per gli aspiranti di Messina“Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense per le... Aggiornamenti e notizie su Ministero apre Temi più discussi: Esame di avvocato 2026-2027: il Ministero apre un tavolo tecnico; Opere incompiute: istituito al MIT il Tavolo tecnico; Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato: nuova speranza per gli aspiranti di Palermo; Breaking news infrastrutture - Mit, istituito il Tavolo tecnico per sbloccare le opere incompiute. Esame di avvocato 2026-2027: il Ministero apre un tavolo tecnicoIl Ministero della Giustizia avvia un tavolo di confronto sulle modalità dell’esame di abilitazione forense 2026. L’AIGA accoglie con favore l’iniziativa. diritto.it Opere incompiute: al Mit un tavolo tecnico per completarle. In Calabria ne restano 13, servono 70 milioniIl Ministero delle Infrastrutture istituisce un organismo dedicato al monitoraggio dei cantieri abbandonati. I dati 2024 mostrano un calo storico: in Calabria da 21 a 13 opere da completrare per oltre ... quicosenza.it ”Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato”: soddisfazione di Assotutela. “Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense per le sessioni 2026–2027. L’iniziativa rappre - facebook.com facebook #IAeLavoro | La giornata si apre al Tempio di Adriano con i saluti istituzionali. x.com