Minacce alla giudice della famiglia del bosco | scatta vigilanza rafforzata all’Aquila

All’Aquila, le autorità hanno deciso di aumentare la sicurezza intorno alla giudice della famiglia del bosco, Cecilia Angrisano, dopo aver ricevuto minacce sui social network. La presidente del Tribunale per i minorenni è stata oggetto di attacchi verbali online, portando alla decisione di rafforzare la vigilanza. La misura si rende necessaria in seguito agli episodi di intimidazione rivolti alla giudice.

L'Aquila - Dopo gli attacchi social contro Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, le autorità rafforzano le misure di sicurezza mentre continua il caso della famiglia del bosco. All’Aquila sono state rafforzate le misure di vigilanza a tutela della presidente del Tribunale per i minorenni, Cecilia Angrisano, finita negli ultimi mesi al centro di un acceso dibattito pubblico e bersaglio di minacce e insulti sui social network. La decisione di aumentare il livello di protezione, già previsto per la magistrata in virtù dell’incarico istituzionale ricoperto, è stata presa dopo la crescente escalation di commenti aggressivi e attacchi personali comparsi online. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezioneDopo le minacce da lei ricevute in relazione al caso della famiglia nel bosco, è stato deciso di aumentare la vigilanza nei confronti di Cecilia...

Famiglia del bosco, rafforzata vigilanza alla presidente Tribunale dei minoriLa notizia, anticipata dal quotidiano il Centro, è stata confermata da fonti qualificate.

Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezioneDopo le minacce alla giudice Cecilia Angrisano per l'ordinanza sul caso della famiglia nel bosco è stata rafforzata la protezione nei suoi confronti.

Si tratta dell'ennesimo episodio indirizzato alla magistrata, sottoposta a protezione rafforzataNuovo atto intimidatorio ai danni della giudice Maria Francesca Mariano, da tempo nel mirino per il suo impegno contro la criminalità organizzata.

