Milano | stop ai botti entro 300 metri da case e scuole

Il Consiglio comunale di Milano sta per approvare un nuovo regolamento che proibisce quasi completamente l’uso di petardi, fuochi d’artificio e botti entro 300 metri da abitazioni e scuole. La misura mira a limitare i rischi e i danni causati dai fuochi d’artificio, coinvolgendo tutte le zone della città. La proposta avrà effetto immediato una volta approvata.

Il Consiglio comunale di Milano sta per approvare una svolta radicale: il divieto quasi totale dei botti, petardi e fuochi d’artificio in tutta la città. La nuova norma, pronta per essere discussa lunedì 16 marzo 2026, stabilisce che l’uso di materiale esplosivo sarà vietato entro 300 metri da abitazioni, scuole, ospedali e aree verdi, con sanzioni che vanno dai 50 ai 200 euro. La proposta, depositata dal consigliere Samuele Piscina della Lega, nasce da un accordo bipartisan emerso dalla commissione sicurezza e punta a tutelare la salute pubblica e la tranquillità urbana. Non si tratta solo di rumore, ma di prevenire danni fisici a persone fragili e animali domestici o selvatici, oltre al rischio concreto di incendi causati dai residui pirotecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

