Milano | nuovo hub pet unisce vendita e cura

A Milano è stato aperto un nuovo centro dedicato agli animali in via Bianca Ceva 46. L’attività, chiamata Petsì, combina la vendita di prodotti per animali con servizi di cura e assistenza. La gestione è affidata all’imprenditore Suren Tovmasyan, che ha deciso di creare uno spazio che unisce commercio e attenzione agli animali. Il locale rappresenta un nuovo punto di riferimento per i proprietari di animali nella zona.

La città di Milano accoglie un nuovo modello di prossimità con l'apertura di Petsì in via Bianca Ceva 46, dove l'imprenditore Suren Tovmasyan trasforma la vendita di prodotti per animali in un centro di cura e relazione. Questo spazio non si limita allo scaffale ma propone servizi completi come toelettatura, educazione cinofila e dog walking, radicandosi nel tessuto residenziale del quartiere ovest. La data odierna segna l'inizio operativo di un progetto che pone al centro il benessere dell'animale come parte integrante della famiglia umana. Il ritorno alla vicinanza: quando il negozio diventa punto di riferimento. L'area di via Bianca Ceva rappresenta un contesto demografico in espansione, caratterizzato da nuclei familiari stabili che cercano soluzioni concrete per la gestione quotidiana degli animali domestici.