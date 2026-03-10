Milano | 339 case a canone basso con welfare integrato

A Milano, il Comune ha iniziato una sperimentazione che combina edilizia pubblica e servizi di welfare introducendo 339 case a canone basso. L’iniziativa mira a offrire alloggi a tariffe calmierate accompagnati da percorsi di supporto sociale, creando una nuova modalità di intervento nel settore abitativo. La sperimentazione rappresenta un intervento innovativo nel panorama locale.

Il Comune di Milano avvia una sperimentazione senza precedenti che unisce edilizia pubblica e welfare per offrire abitazioni a canoni calmierati e percorsi di supporto sociale. L’iniziativa, attiva dal 10 marzo 2026, mira a coprire il bisogno abitativo di circa 1.500 persone attraverso 339 alloggi comunali e beni confiscati alle mafie. Nel cuore pulsante della Lombardia, dove la pressione immobiliare è massima, questa mossa segna un cambio di passo radicale: non si tratta più di semplice assegnazione di case, ma di un ecosistema integrato dove l’aspetto abitativo si fonde con quello sanitario e assistenziale. Gli affitti sono stati fissati a livelli massimi di 75 euro al metro quadro annuo ha capacità economica limitata, scendendo fino a 55 euro per i casi di maggiore fragilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

