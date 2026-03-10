Milano | 15 anni in azienda contratto con agenzia

A Milano, una persona lavora da quindici anni per la stessa azienda, ma il suo contratto è stipulato con un'agenzia interinale. Questa situazione riflette una prassi diffusa nel mercato del lavoro locale, dove molti dipendenti sono assunti tramite agenzie di somministrazione, pur svolgendo le stesse mansioni di quelli assunti direttamente dall’azienda. La questione riguarda sia la stabilità lavorativa che i diritti dei lavoratori coinvolti.

Il paradosso del mercato del lavoro milanese si manifesta nella realtà di chi, pur lavorando da quindici anni per la stessa azienda, risulta formalmente dipendente di un'agenzia interinale. Questo fenomeno, che vede il raddoppio dei lavoratori in somministrazione nell'ultimo decennio, ha trasformato una soluzione temporanea in una struttura stabile e diffusa all'interno della regione Lombardia. L'economia lombarda, motore produttivo d'Italia, ospita oggi migliaia di figure professionali che operano quotidianamente nei grandi stabilimenti o negli uffici milanesi, ma senza avere un contratto diretto con l'azienda dove svolgono il loro compito. La distinzione tra datore di lavoro formale e luogo effettivo dell'attività è diventata la norma per una fetta crescente della forza lavoro locale.