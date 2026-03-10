Milan | ottimismo per il futuro

Oliver Bierhoff, ex attaccante tedesco e protagonista dello scudetto del 1998-1999 con il Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel colloquio, ha espresso un tono positivo riguardo alle prospettive future del club rossonero. La sua intervista è stata pubblicata oggi e si concentra sulle sue impressioni e aspettative per la squadra.

Oliver Bierhoff, l’ex centravanti tedesco che fu decisivo nella conquista dello Scudetto 1998-1999 con il Milan, ha rilasciato un’intervista carica di ottimismo a La Gazzetta dello Sport, pubblicata oggi. A sette punti dall’Inter capolista dopo la vittoria nel derby (Milan 60, Inter 67), Bierhoff crede fermamente nella possibilità di una rimonta tricolore per i rossoneri, richiamando proprio l’impresa compiuta dal suo Milan contro la Lazio di Sven-Göran Eriksson. “Noi ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie. Eravamo convinti che, facendo il massimo, la Lazio avrebbe commesso qualche passo falso”, ha ricordato Bierhoff, sottolineando l’importanza della mentalità: pensare solo a vincere partita dopo partita, senza calcoli o tabelle. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: ottimismo per il futuro Articoli correlati Milan: ottimismo per il rientro di Gimenezil Milan guarda con ottimismo al rientro di Santiago Gimenez, il centravanti messicano arrivato a San Siro nel febbraio 2025 dal Feyenoord per circa... Ottimismo per il futuro. Sindaco e assessore: "Una bella rivoluzione tornare in piazza Verdi"L’ultima prima al Comunale Nouveau segna l’inizio di quella che sarà "una bella rivoluzione per la città". Lvmh porta una ventata di cauto ottimismo nel lusso Contenuti e approfondimenti su Milan ottimismo per il futuro Temi più discussi: Milan verso il derby: ottimismo per Bartesaghi, ma il ko di Gabbia lo spinge verso la panchina; Juve, buone notizie: Vlahovic torna in gruppo e può essere convocato per il Pisa; Bonny verso il recupero per il derby Milan-Inter: l’idea di Chivu e gli scenari in attacco; Calciomercato Milan, Moretto: André affare in chiusura, le cifre. Il CorSport elogia il centrocampo del Milan: Luka&Adrien, tanta robaIl Milan può guardare con un cauto ottimismo a questo finale di stagione, dopo la vittoria nel derby che ha portato i rossoneri a -7 dal primo posto, occupato proprio dall'Inter. milannews.it La Gazzetta in apertura sul Milan: Fiducia al MaxUna buona settimana per il Milan, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter che ha portato i rossoneri a -7 dal primo posto in classifica. E ora filtra ottimismo in casa del Diavolo, come ... milannews.it Oggi ha compiuto 18 anni. Eppure molti lo giudicano come se ne avesse 30. Come se la sua carriera fosse già stata scritta. In realtà è appena all’inizio. Ha fatto benissimo nella Primavera del Milan. È già un punto fermo della nazionale Under 21. Poi però è st - facebook.com facebook Trevisani: "Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore su Ricci, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League" x.com