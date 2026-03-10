Milan-Inter nerazzurri multati di 10mila euro dal Giudice | il motivo

Il giudice sportivo ha multato di 10.000 euro l'Inter dopo la partita contro il Milan, che si è giocata nella 28ª giornata di Serie A. La decisione riguarda comportamenti e infrazioni riscontrate durante l'incontro, portando anche a squalifiche per alcuni tesserati. La comunicazione ufficiale è stata firmata dal giudice Gerardo Mastandrea e riguarda le sanzioni disciplinari applicate ai club.

Milan-Inter. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi alla 28ª giornata di Serie A, che hanno portato a diverse squalifiche e sanzioni economiche per i club. Sono sei i calciatori che dovranno saltare il prossimo turno di campionato. Tra questi c’è Giuseppe Pezzella della Cremonese, espulso al termine della gara contro il Lecce per aver rivolto frasi considerate irrispettose nei confronti dell’arbitro. Stop di una giornata anche per Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma) e Adrien Rabiot (Milan), tutti fermati per somma di ammonizioni dopo essere stati diffidati e aver ricevuto un nuovo cartellino giallo nelle rispettive partite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Giudice Sportivo Serie A: maxi multa da 30mila euro al Milan dopo il derby con l’Inter! Il motivo e cosa è successodi Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo Serie A, stangata importante per il Milan dopo il derby contro l’Inter.

Giudice Sportivo Serie A: multati Yildiz e Modesto della Juventus. Il motivo di queste decisionidi Francesco Spagnolo Giudice Sportivo Serie A, Yildiz e Modesto sono stati multati dopo Cagliari Juve.

BORDOCAM INTER MILAN 0-1: scintille da derby, il rigore di Çalhanolu e Maignan-Allegri CAM | DAZN

Una selezione di notizie su Milan Inter nerazzurri multati di...

Temi più discussi: Inter eliminata dal Bodo e beffata? Rischia la multa per lo sponsor in Norvegia; Milan-Inter 1-0, pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero. Cos’è successo; Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio 'annullato' ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos'è successo; Aspmyra Stadion di Bodo, stadio amaro per l'Inter: i nerazzurri rischiano una multa per lo sponsor....

Giudice Sportivo Serie A: maxi multa da 30mila euro al Milan dopo il derby con l’Inter! Il motivo e cosa è successoGiudice Sportivo Serie A, stangata importante per il Milan dopo il derby contro l’Inter. Cosa è successo e i motivi della sanzione. I dettagli Il verdetto è arrivato puntuale, delineando il panorama d ... juventusnews24.com

Milan-Inter: multa a Baccin per aver criticato l'arbitro con fare arroganteSono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A. Da sottolineare soprattutto le decisioni sul derby Milan-Inter 1-0: oltre alla squalifica di Rabiot, arrivano anche ... calciomercato.com