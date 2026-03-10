Milan-Inter bomba di Zazzaroni | Max Allegri? Cosa mi dicono dal Brasile

Nel derby tra Milan e Inter, il Milan si impone grazie a un gol di Pervis Estupinian che mette fine alla partita. Zazzaroni ha commentato la situazione di Max Allegri, riferendo di notizie provenienti dal Brasile. La partita ha riaperto il campionato, lasciando spazio a nuove speranze e tensioni tra le due squadre.

Il derby va al Milan: il gol di Pervis Estupinian stende l'Inter e riapre il campionato. O almeno non lo consegna per direttissima agli archivi. Una partita bruttina, tosta, con un paio di episodi arbitrali controversi. Una partita analizzata da Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport. Una riflessione sul match, sui giri a vuoto di Cristian Chivu e sui meriti di Massimiliano Allegri, tecnico molto stimato da Zazzaroni. "Allegri è arrivato a 60. L’anno scorso a 60 dopo 28 giornate c’era il Napoli che a maggio vinse lo scudetto - premette Zazzaroni - Questo Milan non lo vincerà, il titolo, perché i 7 punti di vantaggio dell’Inter sono tanti, ma una fessura – giusto una fessurina – nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

