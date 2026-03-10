Una statistica di 'Opta' evidenzia il ruolo di Youssouf Fofana nel sistema del Milan, sottolineando che il centrocampista non si limita a recuperare palloni. I dati mostrano come la sua presenza influisca sui movimenti e sulle azioni della squadra, offrendo un contributo che va oltre le semplici statistiche di recupero. La sua attività si inserisce in modo rilevante nel funzionamento complessivo del reparto mediano.

Youssouf Fofana, arrivato al Milan la scorsa estate dal Monaco per 26 milioni di euro, ha servito un grande assist per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile cessione a fine stagione, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Dopo un buon avvio, il rendimento del centrocampista francese era in fase calante da diversi mesi, ma i buoni segnali arrivati dalle ultime uscite e la probabile fumata nera per André hanno rimesso tutto in discussione. Dopo la partita contro l'Inter, è emerso un dato significativo che incorona l'ex Monaco. Come riportato da 'Opta', da quando Fofana è arrivato al Milan nel 2024, nessun altro calciatore rossonero ha fornito più assist di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Fofana non è solo un recupera palloni: il dato che cambia la percezione sul centrocampista

