Milan effetto Allegri | difesa da record e la migliore in Europa

Dopo l’annuncio di Allegri come nuovo allenatore del Milan, la squadra ha registrato una difesa da record e la migliore in Europa. La linea difensiva ha subito meno gol rispetto alle stagioni precedenti e ha mantenuto alte le prestazioni in diverse competizioni. La solidità del reparto arretrato è stata evidente nelle partite recenti, confermando un miglioramento rispetto al passato.

Subito dopo l’ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Milan, era lecito pensare che la squadra rossonera avrebbe migliorato, e non di poco, i propri dati difensivi. Aspettativa pienamente confermata dal campo: dopo 28 giornate di campionato, il Milan ha incassato appena 20 reti, con tanto di 13 clean sheets, registrando il miglior dato per gol subiti nei maggiori cinque campionati europei. Se il Diavolo si trova al secondo posto in classifica, è specialmente merito di questa solidità difensiva, che ha permesso di agguantare la vittoria in diverse gare in cui l’attacco non è stato particolarmente efficace. Il “muro rossonero” re d’Europa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

