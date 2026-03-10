Milan e Inter cinque partite cruciali per lo Scudetto | come andranno a finire?

Il campionato si avvicina alle ultime cinque giornate decisive, con Milan e Inter pronte a sfidarsi nel percorso verso lo scudetto. Le due squadre hanno programmato le loro partite e si preparano alle sfide finali, che potrebbero determinare il vincitore della stagione. Il calendario evidenzia le partite che restano da giocare per entrambe le società in questa fase cruciale.

Con la vittoria del derby il Milan ha accorciato il distacco della testa del campionato, ma l'Inter resta comunque ampiamente in vantaggio con 7 punti da gestire nelle prossime dieci partite. Sarà quindi difficile per il Diavolo recuperare, ma come ha detto ieri sera Bartesaghi sognare non costa nulla. Il calendario potrebbe essere un fattore importante? Sicuramente il valore delle squadre che affronteranno Inter e Milan potrebbe essere influente nella corsa al titolo, senza dubbio, ma tutto si potrebbe decidere nelle prossime cinque giornate che si preannunciano cruciali. Si perché se il distacco del Diavolo sarà sempre lo stesso se non aumentato le chance Scudetto sarebbe di fatto quasi nulle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, Scudetto RIAPERTO Il vero FATTORE che può CAMBIARE tutto

