Il Milan sta lavorando a un accordo con il Parma per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver vinto il derby contro l’Inter e mantenuto un vantaggio di nove punti sulla quinta posizione in classifica, i rossoneri si concentrano sul mercato estivo. La squadra di Massimiliano Allegri prepara le mosse per consolidare il progetto in vista delle prossime competizioni.

Dopo il successo nel derby contro l’Inter e con la corsa Champions League saldamente in mano (+9 sulla quinta posizione), il Milan guarda già al futuro e al mercato estivo per consolidare il progetto di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it e confermato da altre fonti come Tuttosport, i rossoneri stanno monitorando con attenzione due talenti emergenti del Parma: l’attaccante Mateo Pellegrino e il difensore centrale Mariano Troilo. Mateo Pellegrino, argentino classe 2003, sta vivendo una stagione di grande esplosione in Serie A con la maglia del Parma. Alla sua seconda annata nella massima serie, ha già messo a segno 7 gol in questa stagione (10 in totale tra le due campagne), dimostrando fiuto del gol e presenza fisica in area. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: asse caldo con il Parma

Articoli correlati

Calciomercato Inter, asse caldo con la Juve: è Frattesi la chiave per Muharemovic! Occhio alle insidie dalla Premier LeagueMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Leggi anche: Roma-Fiorentina, asse caldo: Fortini e Gudmundsson in lista

Mariano Troilo gela San Siro e regala la terza vittoria consecutiva al Parma contro il Milan

Una selezione di notizie su Milan asse caldo con il Parma

Discussioni sull' argomento Mercato Napoli, Manna pesca nuovamente in Premier? Asse caldo con l'Inghilterra; Pronostico Bologna vs Verona Serie A Analisi e Previsione.

Mercato, asse caldo tra Milan e Parma. I nomi in ballo: da Comotto e Camarda a Pellegrino e TroiloSecondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, si potrebbe creare un asse di mercato molto caldo tra Milan e Parma. I nomi in ballo sono diversi: agli emiliani piacciono molto due talenti ... milannews.it

Milan, asse caldo con Londra: piacciano Guglielmo Vicario e Radu DragusinDopo aver ufficializzato la cessione al Manchester City di Tijjani Reijnders ed essere ad un passo ad ultimare anche quella di Yunbus Musah al Napoli, per il Milan è in arrivo del denaro pronto ad ... tuttomercatoweb.com

Buon compleanno al nostro cuore rossonero #Camarda! Sembra già passata una vita da quando ha esordito con il #Milan, ma oggi sono solo 18 gli anni che compie! Tantissimi auguri, ti aspettiamo a casa - facebook.com facebook

Trevisani: "Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore su Ricci, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League" x.com