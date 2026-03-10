Mignani sfida l’amministrazione | scuola e cimiteri al centro

Valter Mignani ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Calci con la lista civica ‘CalcInsieme’. Durante la presentazione, ha messo in evidenza che tra le priorità ci sono la gestione delle scuole e dei cimiteri, invitando l’amministrazione a dedicare maggiore attenzione a questi temi. La scelta di candidarsi rappresenta una proposta di cambiamento rispetto alla gestione attuale.

Valter Mignani ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Calci sotto il nome della lista civica 'CalcInsieme', presentandosi come un'alternativa concreta all'attuale amministrazione. Il medico psichiatra, residente nel paese da oltre trentacinque anni e in pensione dallo scorso anno, propone un progetto basato sull'ascolto e sulla competenza per gestire i servizi locali. La presentazione avviene oggi, martedì 10 marzo 2026, in un contesto di elezioni comunali che vedono il territorio affrontare sfide specifiche legate alla gestione del patrimonio e ai bisogni sociali. Con una esperienza ventennale nella vita associativa e...