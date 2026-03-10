Michelle Hunziker riporta il grande show nelle piazze italiane

Michelle Hunziker porta il grande show nelle piazze italiane con il suo evento Karaoke a Ferrara. La cantante organizza una doppia sfida musicale che coinvolge vari artisti e attira un pubblico numeroso. L’evento segna anche un ritorno storico nel cuore della città, offrendo una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento dal vivo.

Michelle Hunziker Karaoke riaccende le piazze italiane con una doppia sfida musicale a Ferrara tra grandi ospiti e l'emozione di un ritorno storico. Ottime notizie per i nostalgici degli anni '90 Michelle Hunziker riporta il karaoke sul piccolo schermo, raccogliendo l'eredità di un format che negli anni Novanta trasformò piazze e strade in palcoscenici a cielo aperto e che ora torna con una nuova veste pensata per il pubblico di oggi. Il progetto si inserisce in una doppia operazione televisiva che vedrà la conduttrice protagonista prossimamente in prima serata su Canale 5 con due show realizzati a Ferrara, due appuntamenti diversi ma legati dallo stesso spirito musicale e festoso: Battiti Live Spring e il nuovo Super Karaoke.

