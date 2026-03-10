Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke

Michelle Hunziker presenta due nuovi programmi musicali di Mediaset, Battiti Live Spring e Super Karaoke. La conduttrice sarà al centro di entrambe le trasmissioni, che andranno in onda prossimamente sulla rete. La prima riguarda un evento musicale con artisti e pubblico dal vivo, mentre la seconda è uno show dedicato al karaoke.

Michelle Hunziker al timone di due nuovi programmi Mediaset a carattere musicale come Battiti Live Spring e Super Karaoke. Prossimamente, in prima serata su Canale5, due nuovi show: Battiti Live Spring e Super Karaoke realizzati a Ferrara. Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, sarà condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Sul palco oltre 40 artisti tra i più importanti della scena musicale. Tra questi: Annalisa, Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh, Samurai Jay. L’intero cast artistico sarà svelato nei prossimi giorni. A seguire, la suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà anche Super Karaoke. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke Articoli correlati Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary BlasiDopo la definizione dei nuovi assetti alla conduzione del Grande Fratello Vip, si delineano i futuri impegni televisivi di Michelle... Contenuti utili per approfondire Michelle Hunziker Temi più discussi: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke; Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary Blasi; Battiti Live cambia volto: Michelle Hunziker in primavera, Ilary Blasi torna in estate; Dopo Radio 105, altri due eventi musicali in centro a Ferrara: conduce Michelle Hunziker. Battiti e Karaoke tornano con Michelle HunzikerMichelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke a Ferrara. Oltre 40 artisti sul palco di Canale 5. Cast e anteprime. lagazzettadellospettacolo.it Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary BlasiMichelle Hunziker torna in tv per Battiti Live Spring e Karaoke: i nuovi programmi dopo un lungo periodo di stop dal video ... dilei.it “E sono tre”. Michelle Hunziker, la lieta notizia: si è saputo tutto ora - facebook.com facebook Il karaoke torna in tv con Michelle Hunziker x.com