Mia e Asia Eustacchio le giovani attrici di Castelletto ora su Sky

Da novaratoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 marzo, su Sky e sulla piattaforma streaming Now, debutta “Ligas”, una nuova serie diretta da Fabio Paladini. La produzione è di Sky Studios e Fabula Pictures, basata sul romanzo di Gianluca Ferraris. Le protagoniste sono Mia e Asia Eustacchio, due giovani attrici provenienti da Castelletto che partecipano alla serie. La trama è tratta dal romanzo di Ferraris.

Dal 6 marzo su Sky e in streaming su Now arriva “Ligas”, serie diretta da Fabio Paladini e prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris. Tra i protagonisti ci sono Mia e Asia Eustacchio, sorelle originarie di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara. Mia interpreta Laura, figlia di Ligas e Patrizia, mentre Asia ha un piccolo ruolo nella serie. Nata a Legnano nel 2015, Mia ha iniziato prestissimo a lavorare in spot per brand come Parmigiano Reggiano, Balocco, Conad, Kinder, Lamborghini Auto e molti altri. Ha partecipato anche a shooting di moda per Geox e Original Marines. Si è formata alla One Step Progress Academy di Arona e alla scuola “Nati Domani” di Borgomanero, completando masterclass di recitazione cinematografica con professionisti del settore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

