Mia e Asia Eustacchio le giovani attrici di Castelletto ora su Sky

Dal 6 marzo, su Sky e sulla piattaforma streaming Now, debutta “Ligas”, una nuova serie diretta da Fabio Paladini. La produzione è di Sky Studios e Fabula Pictures, basata sul romanzo di Gianluca Ferraris. Le protagoniste sono Mia e Asia Eustacchio, due giovani attrici provenienti da Castelletto che partecipano alla serie. La trama è tratta dal romanzo di Ferraris.

Dal 6 marzo su Sky e in streaming su Now arriva “Ligas”, serie diretta da Fabio Paladini e prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris. Tra i protagonisti ci sono Mia e Asia Eustacchio, sorelle originarie di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara. Mia interpreta Laura, figlia di Ligas e Patrizia, mentre Asia ha un piccolo ruolo nella serie. Nata a Legnano nel 2015, Mia ha iniziato prestissimo a lavorare in spot per brand come Parmigiano Reggiano, Balocco, Conad, Kinder, Lamborghini Auto e molti altri. Ha partecipato anche a shooting di moda per Geox e Original Marines. Si è formata alla One Step Progress Academy di Arona e alla scuola “Nati Domani” di Borgomanero, completando masterclass di recitazione cinematografica con professionisti del settore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Sky Christmas Days: oltre 350 ore di sport live e speciali originali per le feste su Sky e NOWDa metà dicembre a fine gennaio la Casa dello Sport di Sky si trasforma in un palinsesto natalizio extra-large: oltre 350 ore di eventi live in un...

Sky Christmas Days, il programma di tutti gli eventi sportivi in diretta e on demand su Sky durante le festeOltre 350 ore di diretta tra calcio e basket, oltre alle storie dei grandi protagonisti dello sport italiano e internazionali: tutta la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Asia Eustacchio

Discussioni sull' argomento LIGAS - Nel cast le piccole Asia e Mia Eustacchio; Le sorelle Mia e Asia da Castelletto Ticino al set della serie televisiva L’avvocato Ligas; Mia e Asia Eustacchio: le piccole attrici di Castelletto Sopra il Ticino protagoniste di spot, film e fiction.

Mia e Asia Eustacchio: le piccole attrici di Castelletto Sopra il Ticino protagoniste di spot, film e fictionDal 6 marzo Mia Eustacchio è nel cast della serie Sky Ligas Due giovani talenti del Piemonte si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo. Mia e Asia Eustacchio, sorelle originarie di Castell ... spettegolando.it

L’alleanza tra Stati Uniti e Israele mira al controllo delle risorse dell’Asia occidentale Il professor Seyed Mohammad Marandi, docente presso l’Università di Teheran, ha affermato senza riserve che gli Stati Uniti adottano una politica “Israel First” nelle loro relaz - facebook.com facebook