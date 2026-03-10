Sarah C. ha raccontato di aver vissuto in un ambiente oppressivo per dieci anni, descrivendo la sua esperienza come una strada senza via d’uscita. Dopo un lungo periodo di silenzio, ha deciso di denunciare gli atti di violenza e manipolazione subiti dal marito. Le sue parole riflettono un percorso di liberazione da un percorso di oppressione.

"Vivevo nell’oscurità, non sapevo cosa fosse la libertà". Sono le parole di Sarah C. che, dopo dieci lunghi anni, ha deciso di denunciare gli atti di violenza e manipolazione a cui è stata sottoposta da parte del marito. Mentre lui ora si trova in carcere, lei vive finalmente in pace insieme al figlio di 7 anni. Con grande coraggio, ha deciso di raccontare la sua storia per ispirare altre donne. Sarah, com’era la sua vita all’inizio? "Avevo 26 anni quando ho conosciuto il mio futuro marito. Ero piena di vita e con tanta voglia di imparare, poi tutto è cambiato. Lavoravo in una fabbrica e ogni mattina iniziavo il turno con il volto pieno di lividi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - "Mi sentivo in una strada chiusa. Sono riuscita a trovare l'uscita"

