Metro viaggio sulla linea A | stazioni accessibili ancora un miraggio

Il servizio di trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana presenta ancora stazioni che non sono completamente accessibili, nonostante le promesse fatte dal Comune in vista del Giubileo. A distanza di tempo, i miglioramenti annunciati non si sono concretizzati, e il livello di accessibilità rimane incompleto. La situazione attuale evidenzia come le stazioni abbiano ancora difficoltà nel garantire un viaggio agevole a tutti gli utenti.

Il salto di qualità promesso dal Comune all'alba del Giubileo, quando il trasporto pubblico avrebbe dovuto iniziare a correre verso il futuro, non c'è stato o, se si vuole essere ottimisti, è stato parziale. A distanza di due mesi dalla chiusura dell'Anno Santo, molte stazioni della linea A della metropolitana sono ancora in buona parte inaccessibili alle persone con disabilità o agli anziani che faticano a deambulare. Per rendersene conto basta scegliere un giorno qualsiasi (nel nostro caso è stato quello di sabato 7 marzo) e percorrere "l'arancione" da un capolinea all'altro con l'obiettivo di verificare lo stato di salute degli impianti di discesa e di risalita e dei servizi igienici delle fermate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

